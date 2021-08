SPACCIO E VIOLENZA A FUORNI, 3 ANNI AL COMPLICE DEL BOSS TORRESE ALBERGATORE (Di mercoledì 4 agosto 2021) SPACCIO di droga e VIOLENZA nel carcere di FUORNI a Salerno: tre ANNI definitivi per Luigi Pastore. Per lui conferma della condanna della Corte d’Appello di Salerno dopo la bocciatura del ricorso della Cassazione avvenuta lo scorso 2 agosto. Nel 2019 fu raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere insieme al BOSS Luigi ALBERGATORE, ritenuto uno dei “capi” del clan Gionta di Torre Annunziata, e a Vincenzo Daddio che avevano scelto il rito ordinario sul primo filone della droga all’interno del carcere di FUORNI (per l’inchiesta bis a maggio ci sono state le ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 4 agosto 2021)di droga enel carcere dia Salerno: tredefinitivi per Luigi Pastore. Per lui conferma della condanna della Corte d’Appello di Salerno dopo la bocciatura del ricorso della Cassazione avvenuta lo scorso 2 agosto. Nel 2019 fu raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere insieme alLuigi, ritenuto uno dei “capi” del clan Gionta di Torre Annunziata, e a Vincenzo Daddio che avevano scelto il rito ordinario sul primo filone della droga all’interno del carcere di(per l’inchiesta bis a maggio ci sono state le ...

