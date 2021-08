Sospensione idrica dalle 22 alle 6 del mattino a Mercogliano | le zone interessate

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Si comunica che, a causa di consumi anomali dovutialte temperature stagionali, sarà effettuata lanella giornata del 4 agosto 2021ore 22.00ore 6.00 del 5 agosto 2021, nelle seguenti strade: VIA NAZIONALE E TRAVERSE TORELLI; VIA PARTENIO; VIA MATTEOTTI E TRAVERSE; VIA DON GENNARO; VIA SERRONI; VIALE SAN MODESTINO; VIA VACCARO; VIA MICALETTI; VIA RAMIRO MARCONI; VIA AMMIRAGLIO BIANCO; C.SO GARIBALDI; VIA AMATUCCI; VIA ALDO MORO; VICO PROTA; VICO CARMINE; VIA CASARUSSO; PIAZZA SILVATI E ...