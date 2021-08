Sonia Bruganelli si fa fare la pedicure mentre firma il contratto per il Grande Fratello Vip, i social si scatenano: “Ti fai fare anche l’inguine così?” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Ma ti fai fare così anche l’inguine?”. Sta scatenando un’ondata di commenti l’ultimo post pubblicato su Instagram da Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Nelle scorse ore la produttrice televisiva ha infatti condiviso una foto che la ritrae seduta alla scrivania insieme a Roberto Imbriale, intenta a firmare il contratto per la sua partecipazione come opinionista nella prossima stagione del Grande Fratello Vip mentre l’estetista, accucciata ai suoi piedi, le fa la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Ma ti fai?”. Sta scatenando un’ondata di commenti l’ultimo post pubblicato su Instagram da, la moglie di Paolo Bonolis. Nelle scorse ore la produttrice televisiva ha infatti condiviso una foto che la ritrae seduta alla scrivania insieme a Roberto Imbriale, intenta are ilper la sua partecipazione come opinionista nella prossima stagione delVipl’estetista, accucciata ai suoi piedi, le fa la ...

Advertising

FQMagazineit : Sonia Bruganelli si fa fare la pedicure mentre firma il contratto per il Grande Fratello Vip, i social si scatenano… - PasqualeMarro : #SoniaBruganelli attaccata: “si deve solo…” - infoitcultura : Sonia Bruganelli risponde agli haters - incrinatura : RT @carotelevip: Sonia Bruganelli 'ottimizza il tempo' facendo lavorare la sua estetista mentre firma il contratto come opinionista del #GF… - ilrere : RT @carotelevip: Sonia Bruganelli 'ottimizza il tempo' facendo lavorare la sua estetista mentre firma il contratto come opinionista del #GF… -