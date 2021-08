Snapdragon Wear 5100, avvistato il SoC per indossabili di nuova generazioneHDblog.it (Di mercoledì 4 agosto 2021) Potrebbe essere ‘parente’ degli Snapdragon 662 e 460, con una CPU costituita da quattro core Arm Cortex-A73.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 4 agosto 2021) Potrebbe essere ‘parente’ degli662 e 460, con una CPU costituita da quattro core Arm Cortex-A73.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Snapdragon Wear Snapdragon Wear 5100, avvistato il SoC per indossabili di nuova generazione Qualcomm Snapdragon Wear 5100 è in lavorazione, a quanto pare: il codice del nuovo chip per smartwatch e indossabili è stato avvistato sul forum per sviluppatori Code Aurora, mantenuto da Qualcomm stessa. Il ...

OPPO Watch 2 ufficiale in Cina! Processore Snapdragon Wear 4100 e autonomia di 16 giorni Presente il nuovo chip Qualcomm Snapdragon Wear 4100 ed è forse questo il più importante passo in avanti rispetto alla versione precedente. Per questo il Watch 2 di OPPO consentirà a Watch 2 di ...

