Scuole di musica | nel Lazio approvato emendamento per riconoscerle e valorizzarle

"Tra gli emendamenti al Collegato di Bilancio, oggi è stato approvato l'emendamento che istituisce l'elenco delle Scuole di educazione musicale nel Lazio, modificando la Legge Regionale 15/2014, in materia di "Spettacolo dal vivo e promozione culturale", aggiungendo l'articolo 12bis. Da oggi, chi insegna musica potrà ottenere il riconoscimento regionale, che significa poter accedere ai fondi, avere diritto alle agevolazioni fiscali e soprattutto essere riconosciuti come un tassello fondamentale della formazione dei cittadini del Lazio"

