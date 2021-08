Scuola, sottosegretario Sasso: “Green pass per docenti? Aspettiamo i dati definitivi sui vaccinati. Stanziati altri 200 milioni per nuovi spazi” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Il Green pass per gli studenti non è mai stato in discussione e le famiglie possono stare tranquille perché non ci sarà alcun obbligo”. Lo ha detto Rossano Sasso, sottosegretario all’Istruzione, parlando con i cronisti prima di entrare a Palazzo Chigi. Per i docenti, dice, “bisogna aspettare i dati reali”. Numeri fermi al 23 luglio – sottolinea Sasso – che indicavano come i docenti vaccinati fossero l’85%. “Terminata la corsia preferenziale, hanno continuato a vaccinarsi grazie all’età anagrafica. Ci mancano quei dati, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Ilper gli studenti non è mai stato in discussione e le famiglie possono stare tranquille perché non ci sarà alcun obbligo”. Lo ha detto Rossanoall’Istruzione, parlando con i cronisti prima di entrare a Palazzo Chigi. Per i, dice, “bisogna aspettare ireali”. Numeri fermi al 23 luglio – sottolinea– che indicavano come ifossero l’85%. “Terminata la corsia preferenziale, hanno continuato a vaccinarsi grazie all’età anagrafica. Ci mancano quei, il ...

