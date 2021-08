(Di mercoledì 4 agosto 2021)il 20sul numero deiessori. E’ quanto ha chiesto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo, in una lettera allee alle province autonome. Dopo aver evidenziato che irelativi al personale scolastico arrivati finora “evidenziano, in alcuni casi, variazioni relative sia alle platee sia alle percentuali dei cittadini”,nella lettera spiega che, “al fine di poter disporre di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: Rush finale su green pass e scuola. Figliuolo scrive alle Regioni. Attese cabina di regia e Cdm. I paletti d… - Agenzia_Ansa : Il Commissario Figliuolo alle Regioni: 'Dati univoci sulla scuola entro il 20 agosto'. E si terrà domani alle 11.30… - zazoomblog : Covid ultime news. Scuola Figliuolo chiede alle Regioni dati sui docenti vaccinati. LIVE - #Covid #ultime #news.… - Loredanataberl1 : RT @GiancarloDeRisi: Scuola, verso l'obbligo vaccinale. Il commissario Figliuolo ha chiesto l'elenco di prof e altro personale scolastico p… - simonegraziosi2 : RT @Adnkronos: #Scuola, Figliuolo a Regioni: 'Entro 20 agosto dati precisi su prof vaccinati'. Covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Figliuolo

...ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario all'emergenza Francesco Paolo. Come emerso negli scorsi giorni al centro del prossimo provvedimento ci sarebbero misure per la...Domani il Cdm e la Cabina di regia sull'estensione del Green Pass a trasporti eLe differenze tra territori sono abissali e il sospetto è che il Governo abbia cifre sbagliate. Domani cabina di regia su scuola e trasporti ...Rush finale per le norme sul green pass e il piano scuola . Domani sono in programma alle 11.30 la cabina di regia del premier Mario Draghi con i ministri e ...