Scrivere la storia dell'atletica a 21 anni. Chi è Sydney McLaughlin (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Quando nella città dell'Australia che ha dato il suo nome di battesimo, Sydney, si svolsero i Giochi, nel 2000, lei aveva un anno e un mese. Nel mondo dell'atletica leggera, lo sport ‘Regina delle Olimpiadi', la chiamano ‘Syd' ma lei al secolo è Sydney McLaughlin e da oggi è ancor di più nei meandri della storia per aver stabilito uno sbalorditivo record del mondo dei 400 ostacoli con 51”46. Missione decisamente compiuta per Sydney che si era posta come obiettivo per le Olimpiadi di Tokyo la conquista di una ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Quando nella città'Australia che ha dato il suo nome di battesimo,, si svolsero i Giochi, nel 2000, lei aveva un anno e un mese. Nel mondoleggera, lo sport ‘Reginae Olimpiadi', la chiamano ‘Syd' ma lei al secolo èe da oggi è ancor di più nei meandriper aver stabilito uno sbalorditivo record del mondo dei 400 ostacoli con 51”46. Missione decisamente compiuta perche si era posta come obiettivo per le Olimpiadi di Tokyo la conquista di una ...

Advertising

chiellini : ???? Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere. Insieme. Fino alla fine. ?? #Chiellini2023 - Eurosport_IT : 4 italiani per 3 finali: gli Azzurri vogliono continuare a scrivere la storia! ???????? Eurosport è #HomeoftheOlympics… - acmilan : ??? 'I'm here to write my own chapter in the Club's history' Introducing you to @mmseize ????? ??? 'Sono qui per scriv… - mamuam : RT @Eurosport_IT: Ganna, Lamon, Consonni, Milan: quattro azzurri pronti a scrivere la storia! ???????? Eurosport è #HomeoftheOlympics, segui i… - Eurosport_IT : Ganna, Lamon, Consonni, Milan: quattro azzurri pronti a scrivere la storia! ???????? Eurosport è #HomeoftheOlympics, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Scrivere storia LETTURE/ Poesia, riaprire i "regali" dell'Essere (contro tutti i nichilismi) Stephen King, 'Billy Summers' il nuovo libro/ Storia di un killer vuole cambiare vita È molto ... la luce e la speranza di Cézanne Ho chiesto ad alcuni amici poeti e insegnanti di riflettere e scrivere ...

Scrivere la storia dell'atletica a 21 anni. Chi è Sydney McLaughlin Sydney McLaughlin non è la più giovane primatista mondiale della storia dei 400 ostacoli, gara inserita nel programma olimpico solo da Los Angeles '84. Infatti, la più giovane resta la tedesca dell'...

Scrivere la storia dell'atletica a 21 anni. Chi è Sydney McLaughlin AGI - Agenzia Italia I dischi da ascoltare ad agosto L’album (un po' hippie?) di Lorde, il progetto di Aaron Dessner e Bon Iver, la black music alla vecchia dei Jungle, le cover anni ’80 di Angel Olsen, e poi Killers, Halsey, Villagers... e forse Kanye ...

Antonio Pennacchi, morto lo scrittore fasciocomunista che vinse il premio Strega con Canale Mussolini Singolarmente per traverso, popolanamente fumantino, letterariamente di pancia. Antonio Pennacchi è morto. Aveva 71 anni. Lo scrittore, premio Strega nel 2010 con Canale Mussolini (Mondadori), aveva i ...

Stephen King, 'Billy Summers' il nuovo libro/di un killer vuole cambiare vita È molto ... la luce e la speranza di Cézanne Ho chiesto ad alcuni amici poeti e insegnanti di riflettere e...Sydney McLaughlin non è la più giovane primatista mondiale delladei 400 ostacoli, gara inserita nel programma olimpico solo da Los Angeles '84. Infatti, la più giovane resta la tedesca dell'...L’album (un po' hippie?) di Lorde, il progetto di Aaron Dessner e Bon Iver, la black music alla vecchia dei Jungle, le cover anni ’80 di Angel Olsen, e poi Killers, Halsey, Villagers... e forse Kanye ...Singolarmente per traverso, popolanamente fumantino, letterariamente di pancia. Antonio Pennacchi è morto. Aveva 71 anni. Lo scrittore, premio Strega nel 2010 con Canale Mussolini (Mondadori), aveva i ...