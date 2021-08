Scopre il ragazzo fedifrago grazie alla fotografia della sua cucina: quale dettaglio lo ha “tradito”? (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ci sono alcuni elementi che sono diventati dei veri e propri cliché al fine di scoprire che il proprio partner ti tradisce, questi sono famosi come quello della macchia di rossetto sul colletto della camicia, oppure la risposta velocissima al telefono. Sicuramente questi sono elementi che fanno sentire a disagio tutte le donne che hanno un fidanzato o un marito. Leggi anche -> Influencer muore in diretta su TikTok: cade da una gru a oltre 40 metri – VIDEO Eppure ci sono alcuni elementi quantomeno singolari che possono essere interpretati per capire se il proprio ragazzo ci tradisce, come è il caso di Kayla, questo il ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ci sono alcuni elementi che sono diventati dei veri e propri cliché al fine di scoprire che il proprio partner ti tradisce, questi sono famosi come quellomacchia di rossetto sul collettocamicia, oppure la risposta velocissima al telefono. Sicuramente questi sono elementi che fanno sentire a disagio tutte le donne che hanno un fidanzato o un marito. Leggi anche -> Influencer muore in diretta su TikTok: cade da una gru a oltre 40 metri – VIDEO Eppure ci sono alcuni elementi quantomeno singolari che possono essere interpretati per capire se il proprioci tradisce, come è il caso di Kayla, questo il ...

Advertising

heavenjnhjdjng : il mio ragazzo scopre che la sua ex gli ha messo le corna sua madre: saranno dicerie, non dar retta a queste voci i… - dragonclovds : @rollingfrnkiero io vorrei saperlo. Certo essere il mezzo tramite il quale la ragazza lo scopre è bruttino, oltre c… - antonioamodio15 : RT @LudovicaFinardi: @DiMarzio queste si diceva che avevano accettato la proporta del benfica per 5 milioni e ora si scopre che il contratt… - LudovicaFinardi : @DiMarzio queste si diceva che avevano accettato la proporta del benfica per 5 milioni e ora si scopre che il contr… - TonyDubois1 : 'Ma se scopre che tu i fili non ce l'hai Se si accorge che il ballo non lo fai Allora sono guai e te ne accorgerai… -