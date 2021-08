Scontro fra treni in Repubblica Ceca: tre morti e decine di feriti. Ministro trasporti: “Situazione grave” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lo Scontro è avvenuto nel villaggio di Milavce, a ovest della Repubblica Ceca occidentale, vicino al confine con la Germania. Coinvolti nell’incidente, hanno fatto sapere le ferrovie ceche, un treno internazionale ad alta velocità che collega la città Ceca occidentale di Plzen con Monaco di Baviera in Germania e un treno passeggeri locale. pic.twitter.com/1xd7HpwB6l — HZS Plze?ského kraje (@hzsplzen) August 4, 2021 Le vittime finora accertate sono tre, e i feriti sono 31, di cui 4 gravi. “Possiamo confermare che due persone hanno perso la vita” nell’incidente, ha riferito su Twitter la polizia nazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Loè avvenuto nel villaggio di Milavce, a ovest dellaoccidentale, vicino al confine con la Germania. Coinvolti nell’incidente, hanno fatto sapere le ferrovie ceche, un treno internazionale ad alta velocità che collega la cittàoccidentale di Plzen con Monaco di Baviera in Germania e un treno passeggeri locale. pic.twitter.com/1xd7HpwB6l — HZS Plze?ského kraje (@hzsplzen) August 4, 2021 Le vittime finora accertate sono tre, e isono 31, di cui 4 gravi. “Possiamo confermare che due persone hanno perso la vita” nell’incidente, ha riferito su Twitter la polizia nazionale ...

Advertising

KalezicR : RT @CdT_Online: Morti e feriti in uno scontro fra treni in Repubblica Ceca - StefaniaFalone : Scontro fra treni in Repubblica Ceca: due morti e decine di feriti. Ministro trasporti: “Situazione grave”… - Stronza : RT @CdT_Online: Morti e feriti in uno scontro fra treni in Repubblica Ceca - Italia_Notizie : Scontro fra treni in Repubblica Ceca: due morti e decine di feriti. Ministro trasporti: “Situazione grave” - CdT_Online : Morti e feriti in uno scontro fra treni in Repubblica Ceca -