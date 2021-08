Scontri a Beirut un anno dopo l’esplosione al porto | i manifestanti forzano l’area del Parlamento – Il video

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Alta tensione anel primo anniversario delche disintegrò parte delil 4 agosto del 2020. Oltre alla distruzione degli edifici e delle infrastrutture portuali, l’incidente provocò 207 vittime e oltre 7mila feriti tra la popolazione. Oggi nelle strade della capitale libanese si sono riversate migliaia di persone per chiedere verità sugli eventi che hportato alla tragedia. In un contesto già teso per la situazione economica e sociale del Paese, si sono verificati violenti. Secondo la Croce rossa libanese, a Gemmayze, nel centro della città, 6 persone tra i gruppi sono ...

Agenzia ANSA

Sale la tensione a Beirut nel giorno della commemorazione della drammatica esplosione di un anno fa: sono in corso scontri tra la polizia schierata in tenuta anti-sommossa che ha sparato lacrimogeni, e attivisti che ... È passato un anno dalla terribile esplosione che ha sconvolto Beirut e tutto il Libano. Il giorno della commemorazione, però, è segnato da tensioni altissime con scontri ...