Scavi di Pompei, nuovi itinerari. Dal 12 agosto aperta al pubblico anche la Tavola calda rinvenuta l’anno scorso (Di mercoledì 4 agosto 2021) Apre al pubblico dal 12 agosto nel parco archeologico di Pompei il termopolio della Regio V, l’antica Tavola calda, portata alla luce durante gli ultimi Scavi in un’area della città sepolta dalla lava del Vesuvio mai prima indagata. I termopoli, dove si servivano bevande e cibi caldi, come indica il nome di origine greca, conservati in grandi dolia (giare) incassati nel bancone in muratura, erano molto diffusi nel mondo romano, dove era abitudine per il ceto medio basso, consumare il prandium (il pasto) fuori casa. Sebbene nella sola Pompei se ne contino almeno una ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 agosto 2021) Apre aldal 12nel parco archeologico diil termopolio della Regio V, l’antica, portata alla luce durante gli ultimiin un’area della città sepolta dalla lava del Vesuvio mai prima indagata. I termopoli, dove si servivano bevande e cibi caldi, come indica il nome di origine greca, conservati in grandi dolia (giare) incassati nel bancone in muratura, erano molto diffusi nel mondo romano, dove era abitudine per il ceto medio basso, consumare il prandium (il pasto) fuori casa. Sebbene nella solase ne contino almeno una ...

