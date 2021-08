(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il manager di Wall strett,– ex consulente finanziario del miliardario George– è stato accusato da diversedi aver abusato di loro fisicamente e sessualmente. durante sessioniche sarebbero diventate violente.Il 66enne managerr di Wall Street è accusato di aver pagato un numero difino a 5.000 dollari per partecipare ai suoi giochi sessualiall’interno di una “prigione sessuale”. Una alcova blindata nel suo attico a Manhattan, in una sorta di 50 sfumature di grigio, senza lieto fine. LEGGI ANCHE La teste del processo ...

SecolodItalia1 : Scandalo sadomaso su Howard Rubin, ex braccio destro di Soros. “Ha torturato almeno 6 donne” -

Liberoquotidiano.it

