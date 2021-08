Sbarchi clandestini: Lamorgese si appella ancora una volta alla Commissaria Ue, che finora fa orecchi da mercante (Di mercoledì 4 agosto 2021) II ministro Lamorgese, nel corso del lungo colloquio telefonico con il commissario Affari interni, Ylva Johansson, ha fatto il punto della situazione del Mediterraneo centrale e ha reiterato alla Commissione alcune richieste in parte già avanzate in sede di Consiglio Affari interni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 4 agosto 2021) II ministro, nel corso del lungo colloquio telefonico con il commissario Affari interni, Ylva Johansson, ha fatto il punto della situazione del Mediterraneo centrale e ha reiteratoCommissione alcune richieste in parte già avanzate in sede di Consiglio Affari interni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FrancescoLollo1 : Mentre il governo continua a chiedere sacrifici agli italiani, tra restrizioni e limitazioni delle libertà, continu… - FratellidItalia : Tra pochi giorni, entrerà in vigore il #GreenpassObbligatorio, una misura che limiterà la libertà e gli spostamenti… - FrancescoLollo1 : Per gli italiani limitazioni, obblighi e green pass, per gli immigrati clandestini invece confini aperti e sbarchi… - FirenzePost : Sbarchi clandestini: Lamorgese si appella ancora una volta alla Commissaria Ue, che finora fa orecchi da mercante - AlienoGrigio17 : Nuovi sbarchi a Lampedusa, 780 clandestini in 24 ore. È allarme #Covid ma dal #Viminale tutto tace. Ma il ministro… -