Sardegna zona gialla? I dati sulle terapie intensive: cosa rischia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Rischio zona gialla per la Sardegna? Secondo i nuovi parametri per il cambio colore delle Regioni dell'ultimo decreto Covid, l'isola potrebbe in effetti vedere un inasprimento di regole e misure a causa del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. A negare la possibilità, tuttavia, sono gli assessori di Turismo e Sanità della regione, che assicurano come l'isola sia "lontana dal cambio di colore". Ma quali sono i dati? Secondo le ultime rilevazioni dell'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), l'isola è arrivata a toccare la soglia critica del 10% (era all'1% a metà luglio) del tasso di occupazione ...

