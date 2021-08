(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si scaldano i motori in casa, il sodalizio beneventano infatti è già al lavoro per affrontare da protagonisti la stagione 2021-2022. Nella giornata del 2 Agosto la società campana, nel nome della triade Bovio, Luciani, Pellegrino haildei giallorossi. La prima casella andata a riempire è stata quella relativa alla scelta del mister della prima squadra. La scelta è ricaduta su Cosimo, figura voluta fortemente dalla società che crede nell’esperienza del ...

Advertising

anteprima24 : ** Sanniti Five Soccer, ufficializzato il nuovo staff tecnico: Sorice sarà l'allenatore ** -

Ultime Notizie dalla rete : Sanniti Five

Realtà Sannita

... ci pensa poi Andrés Tello a centrare il pareggio per i, che abbandonano il massimo ... La situazione entro la topdella classifica è delicata e i club sono tutti molto vicini: a Pioli come ...... ci pensa poi Andrés Tello a centrare il pareggio per i, che abbandonano il massimo ... La situazione entro la topdella classifica è delicata e i club sono tutti molto vicini: a Pioli come ...