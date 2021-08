Sanità in Campania, ok al piano di recupero per le liste d’attesa: stanziati 72 milioni di euro (Di mercoledì 4 agosto 2021) Regione Campania: approvato dalla Giunta il piano cui cui vengono stanziati altri 72 milioni di euro per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (come laboratori analisi, radiologia, cardiologia, centri diabete). Nella riunione odierna della Giunta regionale della Campania, è stato approvato il piano regionale di recupero delle liste d’attesa, con il quale si destinano risorse finanziarie Leggi su 2anews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Regione: approvato dalla Giunta ilcui cui vengonoaltri 72diper le prestazioni di specialistica ambulatoriale (come laboratori analisi, radiologia, cardiologia, centri diabete). Nella riunione odierna della Giunta regionale della, è stato approvato ilregionale didelle, con il quale si destinano risorse finanziarie

