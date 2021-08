Sampdoria, si lavora al rinnovo di Thorsby: le ultime (Di mercoledì 4 agosto 2021) Thorsby Sampdoria, dialogo aperto tra il club doriano e il centrocampista norvegese: il contratto è in scadenza nel 2023 Non solo Bartosz Bereszynski, anche Morten Thorsby ha il contratto in scadenza nel 2023. La Sampdoria, parallelamente alle trattative di mercato incentrate sulle cessioni per realizzare plusvalenze, si sta anche portando avanti con i rinnovi. A quanto riporta Il Secolo XIX, non solo per Bereszynski la società doriana avrebbe avviato i contatti con l’entourage del terzino polacco, ma il secondo della lista sarebbe proprio Thorsby che ha su di sé le sirene del mercato. TUTTE LE ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021), dialogo aperto tra il club doriano e il centrocampista norvegese: il contratto è in scadenza nel 2023 Non solo Bartosz Bereszynski, anche Mortenha il contratto in scadenza nel 2023. La, parallelamente alle trattative di mercato incentrate sulle cessioni per realizzare plusvalenze, si sta anche portando avanti con i rinnovi. A quanto riporta Il Secolo XIX, non solo per Bereszynski la società doriana avrebbe avviato i contatti con l’entourage del terzino polacco, ma il secondo della lista sarebbe proprioche ha su di sé le sirene del mercato. TUTTE LE ...

Advertising

FilippoRubu00 : ??#Empoli, si lavora per un gradito ritorno. Lorenzo #Tonelli può essere un ottimo rinforzo in difesa per mister And… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Stando a quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il #Watford ha avviato i contatti con la Sampdoria… - CalcioPillole : Stando a quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il #Watford ha avviato i contatti con la Sampd… - Cucciolina96251 : RT @FraDiPasquale7: #Calciomercato #Salernitana: accordo trovato per #Favilli, piace #Bahlouli svincolato dalla #Sampdoria. #Pinamonti vers… - FraDiPasquale7 : #Calciomercato #Salernitana: accordo trovato per #Favilli, piace #Bahlouli svincolato dalla #Sampdoria. #Pinamonti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria lavora Favilli, Bonazzoli, Kechrida, Lassana: poker granata Poi nell'ordine Brescia, Spal, Padova, Torino e Sampdoria che in tutto conta 11 gol in serie A ed 8 ... SI LAVORA PER BANI, VIOLA E GARRITANO La Salernitana continua a lavorare anche su altri obiettivi, ...

Sampdoria, Osti: 'Faggiano conosce Ferrero. Ora non dobbiamo sovrapporci' ...'Gli do il benvenuto e gli faccio un grande in bocca al lupo per questo nuovo incarico in Sampdoria.moderno un direttore sportivo intelligente debba sapersi adeguare alla società per cui lavora'. ...

La Sampdoria lavora per Cutrone: contatti col Wolverhampton Sky Sport Il Milan lavora per Dalot...che blocca Conti: la situazione Ormai il Milan e Stefano Pioli hanno definito le gerarchie sulle fasce per la prossima stagione, quella che segnerà il ritorno dei rossoneri in Champions League. A sinistra, senza ombra di dubbio, il ...

Calciomercato Sampdoria, Faggiano al lavoro per un rinnovo importante Faggiano oltre a potare avanti le trattative di calciomercato per la Sampdoria, inizia a pensare anche al rinnovo di contratto di un difensore ...

Poi nell'ordine Brescia, Spal, Padova, Torino eche in tutto conta 11 gol in serie A ed 8 ... SIPER BANI, VIOLA E GARRITANO La Salernitana continua a lavorare anche su altri obiettivi, ......'Gli do il benvenuto e gli faccio un grande in bocca al lupo per questo nuovo incarico in.moderno un direttore sportivo intelligente debba sapersi adeguare alla società per cui'. ...Ormai il Milan e Stefano Pioli hanno definito le gerarchie sulle fasce per la prossima stagione, quella che segnerà il ritorno dei rossoneri in Champions League. A sinistra, senza ombra di dubbio, il ...Faggiano oltre a potare avanti le trattative di calciomercato per la Sampdoria, inizia a pensare anche al rinnovo di contratto di un difensore ...