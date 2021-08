Salvini ha presentato quasi mille emendamenti per fermare il Green Pass

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Si accende lo scontro nella maggioranza sul tema dell’obbligatorietà delcon la Lega di Matteoche, dopo essersi più volte detta contraria all’ulteriore estensione dell’uso del certificato verde, ha giàalla Cameraal decreto approvato dal Governo a luglio, in cui si prevede l’obbligo del lasciaare per accedere a determinate attività e locali a partire dal 6 agosto. Tutto questo mentre domani è atteso un nuovo provvedimento in Consiglio dei ministri volto ad allargare la certificazione anche al ...

Advertising

MariaSemeraro19 : @Mosquitas77 @ivanscalfarotto @danieledv79 Talmente ci teneva IV al ddl Zan che ha presentato emendamenti per cambi… - ElisabettaGall7 : @TeresaBellanova Certo che avete un bel coraggio a scrivere ancora del #DdlZan dopo le vostre giravolte “to please”… - globulorosso : E comunque pensate che se le #Olimpiadi fossero state due anni fa con #Salvini ancora ministro dell'Interno, domani… - Anna26648966 : @Bau19770491 2/2 Salvini ministro degli Esteri si vantava dei porti chiusi, chiudeva i piccoli centri di accoglienz… - ClaudioDiMatte5 : Gaetano Aronica, 48 anni, eletto nel 2018 nella lista «Lega noi con Salvini» ha esploso quattro proiettili da una p… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini presentato

Corriere della Sera

Il medico che prima nega e poi ammette di essersiarmato in ospedale, "ma mai in corsia" ... Con tutte le sue ambiguità, i suoi doppi e tripli giochi, la Lega di Matteo, oltre a ...Il testodal Governo è l'esito di un processo di mediazione tra le posizioni che la ... Il Cdm comincia in ritardo, lunga mediazione sulla Giustizia: sto mediando, spero che il M5s ...Salvini sugli sbarchi di migranti: «Noi obbligati al certificato per andare in pizzeria, loro liberi di scappare». La replica dell'arcivescovo di Palermo ...Il dovere della politica è ascoltare le piazze, afferma Matteo Salvini, e se Claudio Borghi si presenta ad una manifestazione no-vax con 10 mila persone a Roma, “è libero di andare in piazza dove vuol ...