Salernitana | Bonazzoli carica i tifosi | il Generale gli acquirenti e cerca lo sponsor

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nel giorno in cui Federicopubblica su Instagram la foto della Siberiano ‘State of Mind’, l’amministratore unico Ugo Marchetti rilascia al sito ufficiale le prime dichiarazioni. Si capisce subito che il calciatore ‘sa il fatto suo’ e che il ‘’ non è uomo banale. A 12 giorni dall’inizio della stagione – 16 agosto-Reggina in posticipo all’Arechi – lamostra le caratteristiche più accattivanti: il pubblico, una squadra che con un attaccante di serie A inizia ad essere davvero competitiva, potenzialità ed attrattività (per gli ...