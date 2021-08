Sakura Yosozumi e Kokona Hiraki | come corrono le ragazze dello skateboard

(Di giovedì 5 agosto 2021) La giornata di ieri è stato sia il giorno in cui Tokyo ha registrato il picco di casi di Covid-19 con 4166, e l’arcipelago in totale 14207, anche questo un record, ma anche il giorno in cui nella mattinata giapponese, dagli schermi delle televisioni, si irradiavano i sorrisi, la freschezza e gli abbracci fra le tre medaglie nel concorsopark femminile, uno dei nuovi sport che hanno debuttato in questa edizione delle Olimpiadi.era successo alcuni giorni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Eurosport_IT : ?? Sakura Yosozumi (15 marzo 2002 - 19 anni)???? ?? Kokona Hiraki (26 agosto 2008 - 12 anni)???? ?? Sky Brown (12 luglio 2… - ilfoglio_it : Oggi la giapponese Sakura Yosozumi ha vinto la medaglia d'oro nel park a #Tokyo2020. Qui @giuliapompili ci racconta… - ElisaDellAcqua1 : @trisdiprimi Comunque penso che volesse dire che Kokona Hiraki (12 anni e 343 giorni - anni, non giorni) e Sky Brow… - ImpieriFilippo : RT @Eurosport_IT: ?? Sakura Yosozumi (15 marzo 2002 - 19 anni)???? ?? Kokona Hiraki (26 agosto 2008 - 12 anni)???? ?? Sky Brown (12 luglio 2008 -… - Francy___W : RT @Eurosport_IT: ?? Sakura Yosozumi (15 marzo 2002 - 19 anni)???? ?? Kokona Hiraki (26 agosto 2008 - 12 anni)???? ?? Sky Brown (12 luglio 2008 -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sakura Yosozumi

Doppietta del Giappone nella finale Skateboarding Park femminile: oro e argento per la 19ennee la 12enne Kokona Hiraki, la più giovane medaglia olimpica dai tempi del canottiere ...La vincitrice, la compagna di squadra di Hikari, aveva 19 anni, il che la rende praticamente una veterana nel gioco dello skateboard. Mentre Sky si esibiva, il DJ dello stadio ha ...02.00 Skateboard – Park femminile. Ha vinto la giapponese Sakura Yosozumi, con una spettacolare prima run da 60.09. Argento per Hiraki, bronzo per Brown, a cui non è bastata una ultima run quasi ...Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. Medaglia d'oro e record del mondo. Era dalle Olimpiadi di Roma (1960) che l'Italia non conquistava un titolo olimpico nell'inseguiment ...