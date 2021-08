SACE BT | risultati semestrali in crescita e nuovi servizi per rilancio italiano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – I principalirelativi al primo semestre dell’anno in corso diBT, la società del Gruppospecializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni, nella protezione dei rischi della costruzione e nei rami elementari, mostrano un trend crescente. Nonostante il perdurare del contesto pandemico, nel primo semestre 2021,BT ha mantenuto costante l’impegno a portare avanti la propria missione di offerta diassicurativi alle imprese clienti, con un focus particolare sulle PMI, in continuità con l’esercizio precedente, mobilitando ...

Advertising

SACEgroup : I risultati semestrali confermano l’impegno di SACE per le imprese ???? : mobilitate risorse per €15,6mld fra sostegn… -

Ultime Notizie dalla rete : SACE risultati

Teleborsa

" Questidimostrano cheBT sa interpretare con carattere il proprio ruolo di supporto alle imprese italiane , soprattutto PMI, in un semestre ancora particolarmente complesso a causa ...Il Banco di Desio e Brianza ha comunicato ifinanziari primo semestre 2021, periodo chiuso con un utile netto di 36,84 milioni di euro,...imprese con garanzia di Medio Credito Centrale e. ...(Teleborsa) – I principali risultati relativi al primo semestre dell’anno in corso di SACE BT, la società del Gruppo SACE specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve ...Il Banco di Desio e Brianza ha comunicato i risultati finanziari primo semestre 2021, periodo chiuso con un utile netto di 36,84 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 9,6 milioni contabilizza ...