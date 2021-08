Sabrina Ghio si sposa: il romantico video della proposta (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’ex tronista Sabrina Ghio si sposa! Una giornata indimenticabile per Sabrina Ghio, dopo il recente periodo per nulla semplice come rivelato da lei stessa in questi ultimi mesi su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne che ieri ha compiuto gli anni (auguri da tutta la redazione di Novella2000 e Novella2000.it), è stata sorpresa dal L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’ex tronistasi! Una giornata indimenticabile per, dopo il recente periodo per nulla semplice come rivelato da lei stessa in questi ultimi mesi su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne che ieri ha compiuto gli anni (auguri da tutta la redazione di Novella2000 e Novella2000.it), è stata sorpresa dal L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

darveyfeels_ : sinceramente piangendo per la proposta di matrimonio ricevuta da Sabrina Ghio, che meraviglia loro due insieme ???? - nulladadire12 : RT @dobrevsunicorns: Piangendo per Sabrina Ghio che si sposa e per il rapporto bellissimo che sua figlia ha con il fidanzato. Vi prego ?? ht… - Novella_2000 : Una nota ex tronista si sposa con il suo compagno: il romantico video della proposta - gina_secon : La festa di compleanno di Sabrina Ghio in quella masseria mi ha ricordato troppo la festa organizzata da Tommy ?? #TZVIP - Veronicaaaaa282 : Che persona eccezionale il compagno di Sabrina Ghio, stupendo vedere questo rapporto con la bambina.?? -