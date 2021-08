Sabitzer, parla l’ad del Lipsia: «Puntiamo al rinnovo» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Olivier Mintzlaff, ad del club tedesco, ha fatto il punto della situazione su Marcel Sabitzer: ecco le sue dichiarazioni Il Milan continua a monitorare la situazione del centrocampista austriaco Marcel Sabitzer. Di lui ha parlato, ai microfoni di Sky Deutschland, l’amministratore delegato del Lipsia Olivier Mintzlaff: «La nostra volontà è quella di rinnovargli il contratto (in scadenza a giugno 2022, ndr). Ora inizieremo con calma i colloqui con lui e il suo agente per il prolungamento e vedremo in quale direzione si svilupperà la faccenda». TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU MILANNEWS24.COM L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Olivier Mintzlaff, ad del club tedesco, ha fatto il punto della situazione su Marcel: ecco le sue dichiarazioni Il Milan continua a monitorare la situazione del centrocampista austriaco Marcel. Di lui hato, ai microfoni di Sky Deutschland, l’amministratore delegato delOlivier Mintzlaff: «La nostra volontà è quella di rinnovargli il contratto (in scadenza a giugno 2022, ndr). Ora inizieremo con calma i colloqui con lui e il suo agente per il prolungamento e vedremo in quale direzione si svilupperà la faccenda». TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU MILANNEWS24.COM L'articolo proviene ...

Advertising

R0SS0N3R1 : RT @MilanNewsit: Sabitzer, parla l'AD del Lipsia: 'Vogliamo rinnovargli il contratto' - MilanNewsit : Sabitzer, parla l'AD del Lipsia: 'Vogliamo rinnovargli il contratto' - _IlBoris : @levii________ Parla anche lui di Sabitzer interessato a restare in Germania. Ma ormai si era capito, se no si sarebbe già mosso - HitILVLASICIANO : @felice_119 @NonEvoluto In realtà non si parla più di scambio tra leao e james,il milan dovrebbe offrire 10+bonus e… - ChryTheking : RT @battitomilan7: Danno per fatto Sabitzer In Italia nessuno ne parla -

Ultime Notizie dalla rete : Sabitzer parla Rifiuta il rinnovo col Lipsia: assalto Bayern, piace al Milan ...anche un calciatore di cui si parla un gran bene da diversi anni. E' reduce da un ottimo Europeo e da alcune stagioni ben disputate in Bundesliga. Il profilo in questione è quello di Marcel Sabitzer .

CALCIOMERCATO MILAN/ Il Wolverhampton si fionda su Rafael Leao ... finalmente, la questione trequartista (i nomi più caldi restano quelli di Marcel Sabitzer , di ... CALCIOMERCATO MILAN, PARLA L'AGENTE DI CALDARA In casa Milan il calciomercato estivo sta portando ...

Rifiuta il rinnovo col Lipsia: assalto Bayern, piace al Milan MilanLive.it Sabitzer, parla l’ad del Lipsia: «Puntiamo al rinnovo» Il Milan continua a monitorare la situazione del centrocampista austriaco Marcel Sabitzer. Di lui ha parlato, ai microfoni di Sky Deutschland, l’amministratore delegato del Lipsia Olivier Mintzlaff: ...

Rifiuta il rinnovo col Lipsia: assalto Bayern, piace al Milan Le ultime su un calciatore seguito dal Milan, che avrebbe detto no al rinnovo contrattuale propostogli tempo addietro.

...anche un calciatore di cui siun gran bene da diversi anni. E' reduce da un ottimo Europeo e da alcune stagioni ben disputate in Bundesliga. Il profilo in questione è quello di Marcel... finalmente, la questione trequartista (i nomi più caldi restano quelli di Marcel, di ... CALCIOMERCATO MILAN,L'AGENTE DI CALDARA In casa Milan il calciomercato estivo sta portando ...Il Milan continua a monitorare la situazione del centrocampista austriaco Marcel Sabitzer. Di lui ha parlato, ai microfoni di Sky Deutschland, l’amministratore delegato del Lipsia Olivier Mintzlaff: ...Le ultime su un calciatore seguito dal Milan, che avrebbe detto no al rinnovo contrattuale propostogli tempo addietro.