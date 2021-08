Ruusuvuori, il finlandese 'latino' sfida Jannik (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sarà Emil Ruusuvuori l'avversario di Jannik Sinner all'ATP 500 di Washington. Il finlandese ha sconfitto 26 61 61 l'indiano Prajnesh Gunneswaran, ottenendo la quinta vittoria in rimonta della stagione. Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sarà Emill'avversario diSinner all'ATP 500 di Washington. Ilha sconfitto 26 61 61 l'indiano Prajnesh Gunneswaran, ottenendo la quinta vittoria in rimonta della stagione.

Advertising

WeAreTennisITA : FORZIA JANNIK ???? Stasera gioca Sinner con il finlandese Ruusuvuori a Washington per i sedicesimi di finale! - Bruno79577450 : RT @WeAreTennisITA: FORZIA JANNIK ???? Stasera gioca Sinner con il finlandese Ruusuvuori a Washington per i sedicesimi di finale! https://t.c… - SalvatoreSodan1 : RT @SuperTennisTv: Jannik si prepara a fare il suo esordio a Washington: questa sera in campo contro il finlandese Ruusuvuori, LIVE su #Sup… - claradistaso : RT @WeAreTennisITA: FORZIA JANNIK ???? Stasera gioca Sinner con il finlandese Ruusuvuori a Washington per i sedicesimi di finale! https://t.c… - antoniocortese : RT @WeAreTennisITA: FORZIA JANNIK ???? Stasera gioca Sinner con il finlandese Ruusuvuori a Washington per i sedicesimi di finale! https://t.c… -