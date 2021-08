Rozzano | assalto di sedicenti animalisti al gruppo dei cinofili

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rozzano assalto

IL GIORNO

- Raid notturno nella sede del gruppo cinofilo di. Distrutti arredi, scritte minatorie e danni ingenti alle aree di addestramento. Il raid sarebbe opera del gruppo Animal Liberation Front (ALF), nome usato da un'organizzazione che si ...... che ha comunicato il suo arrivo solo una volta sbarcato in Italia per evitare l'di ... probabilmente presso la clinica Humanitas di(ma non si escludono anche altre strutture ...Frasi minatorie firmate "ALF", scritte offensive e arredi devastati nella sede della storica associazione rozzanese ...Eriksen, che lo scorso 12 giugno all'Europeo aveva subìto un arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia, è arrivato in mattinata, e si è subito incontrato con l'amministratore delegato Beppe Marotta ...