Romero al Tottenham trattativa mai saltata. Infatti, sta andando in porto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Cristian Romero dall’Atalanta al Tottenham, ci siamo. Ulteriore conferma che la trattativa non stava saltando, non stava sfumando, non era fortemente in bilico… quella notte. Infatti, siamo agli ultimissimi dettagli prima delle firme. Una trattativa anticipata da Gianluigi Longari per Sportitalia, il primo ad accostare Romero agli Spurs, il primo a dare le cifre (diversi giorni fa) ora confermate da tutti: 50 milioni più 5 di bonus. Il resto non conta. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Cristiandall’Atalanta al, ci siamo. Ulteriore conferma che lanon stava saltando, non stava sfumando, non era fortemente in bilico… quella notte., siamo agli ultimissimi dettagli prima delle firme. Unaanticipata da Gianluigi Longari per Sportitalia, il primo ad accostareagli Spurs, il primo a dare le cifre (diversi giorni fa) ora confermate da tutti: 50 milioni più 5 di bonus. Il resto non conta. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

