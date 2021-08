Roma, Zaniolo: “Siamo felici, dobbiamo continuare così: è la strada giusta” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister. Siamo andati a pressarli alti, nel secondo tempo abbiamo faticato di più, ma il clima era molto caldo. Siamo felici, vogliamo continuare così. Ora ci aspetta il Betis e speriamo di vincere”. così Nicolò Zaniolo al termine dell’amichevole per la Roma contro il Belenenses nella quale è arrivata una vittoria alla quale il trequartista giallorosso ha contribuito con un gol: “Ci alleniamo sempre a mille, la strada è quella giusta e al campo andiamo sempre con il sorriso e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister.andati a pressarli alti, nel secondo tempo abbiamo faticato di più, ma il clima era molto caldo., vogliamo. Ora ci aspetta il Betis e speriamo di vincere”.Nicolòal termine dell’amichevole per lacontro il Belenenses nella quale è arrivata una vittoria alla quale il trequartista giallorosso ha contribuito con un gol: “Ci alleniamo sempre a mille, laè quellae al campo andiamo sempre con il sorriso e ...

Advertising

sportface2016 : #Roma, #Zaniolo: 'Siamo felici, dobbiamo continuare così: è la strada giusta' - ReteSport : #Zaniolo al termine del match contro il #Belenenses: 'Sto ogni giorno meglio e voglio dare un grande contributo all… - forzaroma : #Zaniolo: 'La Roma ha bisogno di me, spero di dare il mio contributo' - VIDEO #ASRoma - NICKTOH9 : Attenzione a questa Roma! #asroma #roma #giallorossi #mourinho ??BELENENSES vs ROMA 1-3????HIGHLIGHTS & GOL? A SEGNO… - TV7Benevento : Calcio: Roma batte 3-1 il Belenenses in amichevole, in gol Dzeko, Zaniolo e Mayoral... -