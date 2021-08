Roma | Zaniolo | «Mi sento sempre meglio Siamo sulla strada giusta»

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo il successo in amichevole sul Belenenses, Nicolòha rilasciato un’intervista: ecco cosa ha dichiarato Ai canali ufficiali della, Nicolòha fatto il punto della situazione dopo il successo in amichevole per 3-1 sul Belenenses: PARTITA – «Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister, abbiamo fatto fatica nel pressarli alto perché faceva molto caldo, ma è andata bene. Laè quellae ora penal Betis, sperando di vincere il più possibile». PREPARAZIONE – «Sta andando bene, ci alleniamo a mille tutti i giorni e con il sorriso ed è la cosa ...

Advertising

gnomini : RT @SkySport: Belenenses-Roma 1-3: #Dzeko, #Zaniolo e #Mayoral regalano il successo ai giallorossi #SkySport #Roma - sportli26181512 : Roma, Zaniolo: 'Ho sempre più fiducia, voglio dare un grande contributo': Il centrocampista della Roma...… - salvione : Zaniolo è soddisfatto: “Ho sempre più fiducia, voglio aiutare la Roma” - corgiallorosso : #Roma, tris col #Belenenses in rimonta: gran gol di #Zaniolo Gli #higlights del match ??????? - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? #BelenensesRoma, 1-3 ?? #Dzeko, #Zaniolo e #Mayoral regalano la vittoria a #Mourinho ?? Gli highlights del match h… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Zaniolo

Dopo il successo in amichevole sul Belenenses, Nicolòha rilasciato un'intervista: ecco cosa ha dichiarato Ai canali ufficiali della, Nicolòha fatto il punto della situazione dopo il successo in amichevole per 3 - 1 sul Belenenses: PARTITA - "Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister, abbiamo fatto fatica nel ...Commenta per primo Il centrocampista dellaNicolòha parlato ai canali ufficiali del club al termine dell'amichevole col Belenenses: 'Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister, abbiamo fatto fatica nel pressarli alto perché ...Roma-Betis Siviglia, dove vedere in tv e streaming l’ultima amichevole dei giallorossi di José Mourinho. Ultima amichevole precampionato per la Roma. Dopo la vittoria contro il Belenenses, i gialloros ...ROMA BELENENSES ZANIOLO INTERVISTA – La Roma batte in rimonta il Belenenses sotto il sole dell’Algarve nella penultima amichevole precampionato. I giallorossi vanno in svantaggio a causa di un errore ...