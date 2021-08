Roma, Xhaka si allontana: spunta Zakaria come alternativa (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Xhaka resterà. Voleva essere sicuro di avere spazio, è un giocatore chiave per noi”, queste sono le dichiarazioni di Mikel Arteta che nelle ultime ore hanno gelato la Roma ed i suoi tifosi. Parole inequivocabili quelle del tecnico dell’Arsenal, che allontanano quasi definitivamente Granit Xhaka dalla Roma. Un fulmine a ciel sereno, considerando soprattutto che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) “resterà. Voleva essere sicuro di avere spazio, è un giocatore chiave per noi”, queste sono le dichiarazioni di Mikel Arteta che nelle ultime ore hanno gelato laed i suoi tifosi. Parole inequivocabili quelle del tecnico dell’Arsenal, cheno quasi definitivamente Granitdalla. Un fulmine a ciel sereno, considerando soprattutto che L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Roma Xhaka Sampdoria, Damsgaard: un "giallo" russo e un... giallorosso Xhaka non ci va alla Roma, allora a loro serve un altro centrocampista. Io voglio che vada alla Roma, sono romanista e Damsgaard sarebbe un grande rinforzo'.

Napoli, è Obiang l'ultima idea per rinforzare il centrocampo ... e il talento olandese Teun Koopmeiners, seguito anche da Atalanta e Roma, dopo le difficoltà incontrate dai giallorossi per arrivare a Xhaka. Tuttavia, secondo l'odierna edizione della Gazzetta ...

Roma, sfuma Xhaka. Ecco le alternative per il centrocampo giallorosso RomaToday Roma, Xhaka si allontana: spunta Zakaria come alternativa "Xhaka resterà. Voleva essere sicuro di avere spazio, è un giocatore chiave per noi", queste sono le dichiarazioni di Mikel Arteta che nelle ultime ore ...

Sampdoria, Damsgaard: un "giallo" russo e un... giallorosso GENOVA - Intrigo internazionale, anzi romanesco, per Mikkel Damsgaard. Un pool di hacker russi avrebbe truffato la Sampdoria, sostituendosi alla società di provenienza del campioncino danese nella ric ...

