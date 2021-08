Roma, paura alla Borghesiana: vasto incendio, evacuate palazzine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un grande incendio è divampato nel pomeriggio nel quartiere Borghesiana alla periferia est di Roma. Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco, supportate da un elicottero della protezione civile ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un grandeè divampato nel pomeriggio nel quartiereperiferia est di. Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco, supportate da un elicottero della protezione civile ...

Advertising

rontagnano : Sta donna...donna... ? e anche responsabile di non essere riuscita a bloccare gli attacchi degli hakers al comune d… - MeteoNonnaRoma : Stacca l'occhi da quer telefonino, a nonna! Tra 'n quarto d'ora c'è un #tramonto da paura! #roma - WSimoSimo : @stella201804 Perché ha paura a stare sola a roma? - roma_paoletta : RT @Moonlightshad1: Mettere alla gogna un'utente comune, senza nessun potere, per prendere le difese di salvini, a me importa poco, sono al… - Giovann93171928 : @IomechiamoRoma1 Lo sapevo che prima o poi ce sarebbero arrivati. il punto che loro hanno paura di nominare Roma ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma paura Roma, paura alla Borghesiana: vasto incendio, evacuate palazzine Un grande incendio è divampato nel pomeriggio nel quartiere Borghesiana alla periferia est di Roma. Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco, supportate da un elicottero della protezione civile cercano di domare i roghi diffusi in più punti con fiamme alte che lambiscono le abitazioni. ...

Bollettino coronavirus 4 agosto: oggi 6.596 contagi e 21 morti. Sale la pressione negli ospedali in Friuli, Lombardia e Lazio ... mai tanti morti da maggio ROMA Green pass, obbligo dal 6 agosto Bollettino coronavirus 3 agosto: ... Vacanze 2021 tra disdette e rinvii: fa paura la variante Delta (e gli stranieri sono pochi) I dati in ...

Incendio a Roma, paura alla Borghesiana: evacuate diverse palazzine Fanpage.it Roma, paura alla Borghesiana: vasto incendio, evacuate palazzine Un grande incendio è divampato nel pomeriggio nel quartiere Borghesiana alla periferia est di Roma. Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco, supportate da un elicottero della ...

Attacco hacker alla regione Lazio: un riscatto da 5 milioni di euro? Novità sull'attacco informatico al Lazio: la cifra richiesta come riscatto dagli hacker alla regione ammonterebbe a 5 milioni di euro.

Un grande incendio è divampato nel pomeriggio nel quartiere Borghesiana alla periferia est di. Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco, supportate da un elicottero della protezione civile cercano di domare i roghi diffusi in più punti con fiamme alte che lambiscono le abitazioni. ...... mai tanti morti da maggioGreen pass, obbligo dal 6 agosto Bollettino coronavirus 3 agosto: ... Vacanze 2021 tra disdette e rinvii: fala variante Delta (e gli stranieri sono pochi) I dati in ...Un grande incendio è divampato nel pomeriggio nel quartiere Borghesiana alla periferia est di Roma. Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco, supportate da un elicottero della ...Novità sull'attacco informatico al Lazio: la cifra richiesta come riscatto dagli hacker alla regione ammonterebbe a 5 milioni di euro.