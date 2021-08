Roma, i turisti nel mirino dei ladri: 4 arresti in poche ore per i furti fuori i ristoranti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Con l’arrivo dei turisti nella Capitale i ladri mettono in atto qualsiasi tipo di strategie per rubare in giro e portare a casa una refurtiva. Proprio nella giornata di ieri due furti sono avvenuti: uno ai danni di una coppia di turisti ed il secondo ai danni un uomo, ambedue con la stessa tattica. Nel primo caso sono stati i poliziotti della Sezione Volanti e quelli dell’Ispettorato Viminale a fermare e arrestare M.A., 20enne cittadino belga, responsabile di furto con destrezza. Il giovane, insieme ad un complice poi fuggito, aveva appena rubato il borsello ad una coppia di turisti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Con l’arrivo deinella Capitale imettono in atto qualsiasi tipo di strategie per rubare in giro e portare a casa una reva. Proprio nella giornata di ieri duesono avvenuti: uno ai danni di una coppia died il secondo ai danni un uomo, ambedue con la stessa tattica. Nel primo caso sono stati i poliziotti della Sezione Volanti e quelli dell’Ispettorato Viminale a fermare e arrestare M.A., 20enne cittadino belga, responsabile di furto con destrezza. Il giovane, insieme ad un complice poi fuggito, aveva appena rubato il borsello ad una coppia di...

