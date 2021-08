Roma, ennesima giornata ‘di fuoco’: grosso incendio tra Borghesiana e Fontana Candida (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ancora una giornata di fuoco a Roma. Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, si è sviluppato un grosso incendio tra i quartieri Borghesiana e Fontana Candida, dove una pineta ha preso fuoco, probabilmente per causa dolosa. incendio via Ponte della Catena L’incendio è divampato all’altezza di via Ponte della Catena, nella zona est della Capitale. A pochi metri dalle fiamme sono presenti diverse abitazioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la Protezione Civile per la sicurezza stradale, e i Vigili del Fuoco per le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ancora unadi fuoco a. Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, si è sviluppato untra i quartieri, dove una pineta ha preso fuoco, probabilmente per causa dolosa.via Ponte della Catena L’è divampato all’altezza di via Ponte della Catena, nella zona est della Capitale. A pochi metri dalle fiamme sono presenti diverse abitazioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la Protezione Civile per la sicurezza stradale, e i Vigili del Fuoco per le ...

Advertising

gualtierieurope : Ennesima tragedia sfiorata a #Roma per il crollo di un albero a #Monteverde. Non è più accettabile mettere a repent… - CorriereCitta : Roma, ennesima giornata ‘di fuoco’: grosso incendio tra Borghesiana e Fontana Candida - VperVents : @Rogpiton @GianzDav @Scacciavillani @Chini_Francesco @robertdolci @gzibordi @woland23 @UnitedPlanetFe1 @giosparver… - AldoSciara : @marcotrocu Sarebbero state le Olimpiadi del post Covid dunque ci sarebbe stato il pieno di turisti. In più Roma è… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: Vezzali 'oro e record del Mondo, che successo fantastico': (ANSA) - ROMA, 04 AGO - 'Oro e r… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ennesima L'impresa pazzesca del ciclismo azzurro, e di Filippo Ganna Come precedente avevamo avuto fino ad oggi solo un bronzo a Messico 68, preceduto dall'oro a Roma ... Solo l'ennesima prova di quanto fare le cose nel modo giusto, portare risultati e non farsi ...

Olimpiadi Tokyo, oro e record del mondo. Cirio: 'Il dna è piemontese. Straordinari Filippo Ganna e i nostri Azzurri' Un oro oltremodo storico perché mancava da Roma 1960 nel Cycling Track. L'ultima medaglia olimpica, ... Una gara incredibile culminata con l'ennesima rimonta. Una medaglia d'oro, la sesta per l'Italia, ...

Roma, ennesima giornata ‘di fuoco’: grosso incendio tra Borghesiana e Fontana Candida Il Corriere della Città Måneskin e Iggy Pop insieme? «Teneteci d’occhio, presto succederà qualcosa» Dopo l'annuncio del sold out della data al Circolo Massimo di Roma del 2020 arriva l'ennesima sorpresa, una possibile collaborazione tra i rocker romani ed il grande Iggy Pop ...

iggy pop Dopo l'annuncio del sold out della data al Circolo Massimo di Roma del 2020 arriva l'ennesima sorpresa, una possibile collaborazione tra i rocker romani ed il grande Iggy Pop ...

Come precedente avevamo avuto fino ad oggi solo un bronzo a Messico 68, preceduto dall'oro a... Solo l'prova di quanto fare le cose nel modo giusto, portare risultati e non farsi ...Un oro oltremodo storico perché mancava da1960 nel Cycling Track. L'ultima medaglia olimpica, ... Una gara incredibile culminata con l'rimonta. Una medaglia d'oro, la sesta per l'Italia, ...Dopo l'annuncio del sold out della data al Circolo Massimo di Roma del 2020 arriva l'ennesima sorpresa, una possibile collaborazione tra i rocker romani ed il grande Iggy Pop ...Dopo l'annuncio del sold out della data al Circolo Massimo di Roma del 2020 arriva l'ennesima sorpresa, una possibile collaborazione tra i rocker romani ed il grande Iggy Pop ...