Roma | battuto 3-1 il Belenenses in rimonta A segno ancora Zaniolo

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Laha3-1 ilinin amichevole. Aper i capitolini Dzeko,e Mayoral dopo l’iniziale vantaggio dei portoghesi con gol di Ndour. Buone sensazioni per gli uomini di Mourinho che vede cresceresul quale il portoghese punterà per la prossima stagione. Finisce qui: vinciamo 3-1 contro ilSAD In gol per noi Dzeko,e Mayoral dopo l’iniziale vantaggio dei portoghesi con gol di Ndour #ASBFS ...

Tra le gare amichevoli quattro interessano squadra italiane con la Roma che in mattinata ha ... Proseguiamo con la Bolivia dove l'Independiente Petroleros ha battuto 2 - 1 il Real Potosi mentre nella ... Dopo i due pareggi contro Porto e Siviglia, la Roma trova la vittoria nella terza e ultima amichevole in terra portoghese. Battuto 3 - 1 il Belenenses , in una partita però non senza difficoltà. Comincia in salita l'amichevole per la Roma, che ...