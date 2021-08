Rocio Munoz Morales prima di Raoul Bova ho avuto un’amore tossico (Di mercoledì 4 agosto 2021) Rocio Munoz Morales è arrivata in Italia dalla Spagna dieci anni fa. Da allora è cinema con il set galeotto di Immaturi il viaggio, amore per Raoul Bova, fiction, Sanremo e due figlie. E non è finita, visto che ora è diventata pure scrittrice. E proprio in occasione della pubblicazione del suo romanzo, apre il Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 4 agosto 2021)è arrivata in Italia dalla Spagna dieci anni fa. Da allora è cinema con il set galeotto di Immaturi il viaggio, amore per, fiction, Sanremo e due figlie. E non è finita, visto che ora è diventata pure scrittrice. E proprio in occasione della pubblicazione del suo romanzo, apre il

Advertising

CandidaMorvillo : Quando noi donne ci annulliamo per amore #intervista #rociomunozmorales @Corriere #RaoulBova… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Rocio Munoz Morales: «Prima di Bova un ex mi aveva annientata» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Rocio Munoz Morales: «Prima di Bova un ex mi aveva annientata» - AvvMennillo : Rocio Munoz Morales: «Prima di Bova un ex mi aveva annientata» - AvvMennillo : Rocio Munoz Morales: «Prima di Bova un ex mi aveva annientata» -