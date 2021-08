Rizzo Marullo e la Serie C visibile in Nord America: “Felice per gli italiani all’estero. E Beppe Signori…” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una joint venture che consentirà a innumerevoli tifosi e appassionati d’oltreoceano di seguire la propria squadra del cuore, militante in Serie C, per tutta la stagione 2021-22. A pochi giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di sublicenza, abbiamo raccolto le dichiarazioni del fautore dell’operazione, l’avvocato italiano Francesco Rizzo Marullo, partner dello studio di consulenza Axe Consulting di Boston: “Personalmente ho rappresentato la società Mister C di Enrico Romagnoli, che tramite l’app 196 Sports trasmetterà le oltre 1.100 partite di questa stagione, visibili anche su CyborTV e SmartTV. Partner esclusivo di 196 Sports per ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una joint venture che consentirà a innumerevoli tifosi e appassionati d’oltreoceano di seguire la propria squadra del cuore, militante inC, per tutta la stagione 2021-22. A pochi giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di sublicenza, abbiamo raccolto le dichiarazioni del fautore dell’operazione, l’avvocato italiano Francesco, partner dello studio di consulenza Axe Consulting di Boston: “Personalmente ho rappresentato la società Mister C di Enrico Romagnoli, che tramite l’app 196 Sports trasmetterà le oltre 1.100 partite di questa stagione, visibili anche su CyborTV e SmartTV. Partner esclusivo di 196 Sports per ...

Advertising

zazoomblog : Rizzo Marullo e la Serie C visibile in Nord America: “Felice per gli italiani all’estero. E Beppe Signori…” -… -