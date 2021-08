Rivoluzione ad Amici 21 | dopo Arisa fuori anche Anna Pettinelli? Ecco chi potrebbe sostituirla

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Come abbiamo appreso ieri da Dagospia,non sarà più nel cast die lascerà quindi il suo posto a Lorella Cuccarini, che si occuperà del canto. Entrerà poi Raimondo Todaro che ricoprirà il ruolo di professore di ballo. Per quanto riguarda il resto del corpo docente, si pensava che tutto sarebbe rimasto stabile, ma in queste ore qualcosa sarebbe cambiato. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha infatti lanciato l’indiscrezione secondo cuinon esserci nella prossima edizione didi Maria De Filippi. Chi la ...

64 anni e negli ultimi mesi spesso opinionista alla Vita in Diretta, Pettinelli era entrata nella squadra dicome insegnante di canto nel 2019. In sua sostituzione potrebbe arrivare, udite ...Ci sarebbe anche unatra i giudici del Serale di. Anche se è presto parlarne, pare che non siederà sulla poltrona rossa dei giurati Stefano De Martino . In quel periodo l'ex marito ...Nel cast dei professori di Amici 21 non dovrebbero esserci Arisa e Anna Pettinelli: Raimondo Todaro possibile novità tra gli insegnanti di ballo ...Grande rivoluzione ad Amici. La prossima edizione viene stravolta dalla padrona di casa, Maria De Filippi. Scopriamo tutte le novità ...