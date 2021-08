Ritorno a scuola, via libera alle linee guida dei piani per spostamenti casa-lavoro (Di mercoledì 4 agosto 2021) Via libera dal ministero dei Trasporti e da quello della Transizione ecologica alle linee guida per la redazione e attuazione dei piani per gli spostamenti casa-lavoro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021) Viadal ministero dei Trasporti e da quello della Transizione ecologicaper la redazione e attuazione deiper gli. L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discri… - fattoquotidiano : Ritorno a scuola, Azzolina a La7: “L’anno scorso abbiamo creato 40mila classi in più, il governo ora è in colpevole… - petergomezblog : I dubbi di presidi, dirigenti regionali e Anci sul ritorno a scuola: dalle aule ai trasporti, “ad oggi restano le s… - patriziadegioia : RT @danieledv79: Sì al #GreenpassObbligatorio per il ritorno a scuola per insegnanti e personale ata. #Draghi #grazieRenzi - marieta99044909 : RT @danieledv79: Sì al #GreenpassObbligatorio per il ritorno a scuola per insegnanti e personale ata. #Draghi #grazieRenzi -