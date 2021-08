Ritorno a scuola, Giannelli (ANP): “Green pass per studenti estrema ratio. Deroga distanziamento solo con tanti vaccinati” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il rischio di proseguire la didattica a distanza per la difficoltà delle scuole di assicurare il distanziamento c'è "sicuramente, però c'è un fatto nuovo. Il Cts nel parere del 12 luglio ha aperto alla possibilità che la misura del distanziamento sia un pochino attenuata: si potrebbe ipotizzare di stare in classe con le mascherine senza rispettare la distanza di un metro, ma questo a patto di avere una buona percentuale di vaccinati". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il rischio di proseguire la didattica a distanza per la difficoltà delle scuole di assicurare ilc'è "sicuramente, però c'è un fatto nuovo. Il Cts nel parere del 12 luglio ha aperto alla possibilità che la misura delsia un pochino attenuata: si potrebbe ipotizzare di stare in classe con le mascherine senza rispettare la distanza di un metro, ma questo a patto di avere una buona percentuale di". L'articolo .

matteosalvinimi : Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discri… - fattoquotidiano : Ritorno a scuola, Azzolina a La7: “L’anno scorso abbiamo creato 40mila classi in più, il governo ora è in colpevole… - petergomezblog : I dubbi di presidi, dirigenti regionali e Anci sul ritorno a scuola: dalle aule ai trasporti, “ad oggi restano le s… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, Giannelli: “Deroga distanziamento solo con tanti vaccinati” - ProDocente : DIRETTA | Ritorno a scuola, Sasso: “Se c’è il distanziamento gli studenti possono stare senza mascherina in classe”… -

Rientro a scuola, prima campanella a Bolzano, ultima in Calabria e Puglia: il calendario Sky Tg24 Vaccini obbligatori a scuola: “Roma sbaglia, ecco i numeri” PALERMO – Si programma il ritorno in classe e la Sicilia corregge i numeri del governo nazionale. Il tema caldo nel mondo della scuola è l’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale, docente ...

