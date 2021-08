Ritorno a scuola, Gelmini annuncia: “Ulteriori 450 milioni alle Regioni per i trasporti pubblici locali” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le Regioni, Province autonome e Comuni avranno a disposizione fino a dicembre 450 milioni in più per finanziare i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale per far fronte alle limitazioni alla capienza dei mezzi imposte dalla normativa anti-Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le, Province autonome e Comuni avranno a disposizione fino a dicembre 450in più per finanziare i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale per far frontelimitazioni alla capienza dei mezzi imposte dalla normativa anti-Covid. L'articolo .

