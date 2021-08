Ritorno a scuola, Bassetti: “Ancora classi pollaio e insegnanti che possono non vaccinarsi. Meglio Azzolina” (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Per la scuola paradossalmente è stato fatto meno nel 2021 di quanto sia stato fatto nel 2020, stiamo rimpiangendo l'Azzolina". Lo dice all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021) "Per laparadossalmente è stato fatto meno nel 2021 di quanto sia stato fatto nel 2020, stiamo rimpiangendo l'". Lo dice all'Adnkronos Salute Matteo, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discri… - fattoquotidiano : Ritorno a scuola, Azzolina a La7: “L’anno scorso abbiamo creato 40mila classi in più, il governo ora è in colpevole… - petergomezblog : I dubbi di presidi, dirigenti regionali e Anci sul ritorno a scuola: dalle aule ai trasporti, “ad oggi restano le s… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, Bassetti: “Ancora classi pollaio e insegnanti che possono non vaccinarsi. Meglio Azzolina” - infoitinterno : Ritorno a scuola, i dirigenti scolastici: “Green pass anche per i genitori. Bus turistici da utilizzare per il tras… -