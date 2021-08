Riforma giustizia, ok della Camera. Da prescrizione a reati minori, cosa cambia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo tensioni e schermaglie, la maggioranza si ricompatta. Con 396 sì, 57 no e 3 astenuti, è arrivato il semaforo verde della Camera alla Riforma della giustizia, con il testo che ora passa al Senato. Obiettivo dichiarato – anche e soprattutto in ottica Recovery Fund – è quello di ridurre del 25% entro i prossimi cinque anni i tempi della durata del processo penale in Italia, snellendo gli ingorghi della fase di appello, la cui durata media è di 850 giorni ( a fronte di uno standard europeo di poco più di 100 giorni). Il Premier Mario Draghi centra, dunque, l’obiettivo di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo tensioni e schermaglie, la maggioranza si ricompatta. Con 396 sì, 57 no e 3 astenuti, è arrivato il semaforo verdealla, con il testo che ora passa al Senato. Obiettivo dichiarato – anche e soprattutto in ottica Recovery Fund – è quello di ridurre del 25% entro i prossimi cinque anni i tempidurata del processo penale in Italia, snellendo gli ingorghifase di appello, la cui durata media è di 850 giorni ( a fronte di uno standard europeo di poco più di 100 giorni). Il Premier Mario Draghi centra, dunque, l’obiettivo di ...

