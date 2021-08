Riforma degli ammortizzatori sociali, dalla platea di beneficiari estesa alle nuove causali: tutte le novità nella bozza del ministro Orlando (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuovi “principi guida” per aumentare “il grado di equità generale del sistema” e disegnare un’architettura a in cui “non vi siano lavoratori esclusi dal sistema di protezione sociale”, attraverso un “universalismo differenziato”, ad esempio per dimensioni delle aziende. Sono queste le fondamenta della bozza della Riforma degli ammortizzatori inviata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando alle parti sociali in vista di un nuovo confronto nei prossimi giorni. Tra le novità si ipotizza anche un “sistema di premialità” con la riduzione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuovi “principi guida” per aumentare “il grado di equità generale del sistema” e disegnare un’architettura a in cui “non vi siano lavoratori esclusi dal sistema di protezione sociale”, attraverso un “universalismo differenziato”, ad esempio per dimensioni delle aziende. Sono queste le fondamenta delladellainviata daldel Lavoro Andreapartiin vista di un nuovo confronto nei prossimi giorni. Tra lesi ipotizza anche un “sistema di premialità” con la riduzione della ...

