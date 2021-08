Rientro a scuola, Fratoianni (SI): nulla cambia. Serve assumere personale, ridurre alunni per classe, potenziare trasporti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Cosa è stato fatto per garantire il Rientro a scuola a settembre rispetto ad 1 anno fa? nulla, abbiamo i vaccini ma non bastano. Servirebbe assumere personale, potenziare trasporti, ridurre drasticamente numero studenti per classe. Non è impossibile ma bisogna volerlo fare. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021) Cosa è stato fatto per garantire ila settembre rispetto ad 1 anno fa?, abbiamo i vaccini ma non bastano. Servirebbedrasticamente numero studenti per. Non è impossibile ma bisogna volerlo fare. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. L'articolo .

