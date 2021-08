Riapertura delle scuole, i sindacati al governo: “Servono indicazioni operative” su vaccini, distanziamento, spazi. E Bassetti: “Stiamo rimpiangendo la Azzolina” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Per la scuola paradossalmente è stato fatto meno nel 2021 di quanto sia stato fatto nel 2020, Stiamo rimpiangendo l’Azzolina“. Sono le parole di Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che prevede per il 15 settembre una “situazione molto, ma molto difficile“. L’allarme dell’infettivologo, che non si può certo considerare “amico” dell’ex ministra dell’Istruzione, trova conferma in un atto ufficiale. L’azione del governo sulla ripresa della scuola, infatti, è bocciata dai sindacati che hanno scritto una lunga lettera ai ministri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Per la scuola paradossalmente è stato fatto meno nel 2021 di quanto sia stato fatto nel 2020,l’“. Sono le parole di Matteo, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che prevede per il 15 settembre una “situazione molto, ma molto difficile“. L’allarme dell’infettivologo, che non si può certo considerare “amico” dell’ex ministra dell’Istruzione, trova conferma in un atto ufficiale. L’azione delsulla ripresa della scuola, infatti, è bocciata daiche hanno scritto una lunga lettera ai ministri ...

Advertising

fattoquotidiano : Riapertura delle scuole, i sindacati al governo: “Servono indicazioni operative” su vaccini, distanziamento, spazi.… - IvanoTironi : Il comportamento dei sindacati della scuola, alla sola notizia di riapertura delle classi è stato a dir poco scanda… - Tommi400 : RT @PossibileIt: Lo ripetiamo: a settembre la #scuola deve riaprire e non chiudere più. E, se la scuola italiana deve risolvere problemi ch… - LuposchiChiara : RT @Confesercenti: #Confesercenti su DL Covid e #GreenPass: rischia di essere punitivo per i gestori di #bar e #ristoranti, incomprensibili… - hampelotto2 : RT @Confesercenti: #Confesercenti su DL Covid e #GreenPass: rischia di essere punitivo per i gestori di #bar e #ristoranti, incomprensibili… -