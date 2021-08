Repubblica Ceca, tre morti in un grave incidente ferroviario | Video (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tre persone sono morte e quasi 50 ferite dopo che due treni si sono scontrati frontalmente in Repubblica Ceca. I soccorritori sono accorsi sul posto per rimuovere i passeggeri dalle carrozze e curare i feriti, molti hanno riportato fratture, tagli e contusioni. Karel Havlicek, vice primo ministro ceco, ha dichiarato che uno dei due treni non si è fermato a un segnale di stop, segnalato poco prima del luogo dell'impatto. incidente a Capri, un morto e 19 feriti Video Alle ore 11:30 di questa mattina un autista ha perso il controllo ...Il Video dell'incidente tra Hamilton e ... Leggi su panorama (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tre persone sono morte e quasi 50 ferite dopo che due treni si sono scontrati frontalmente in. I soccorritori sono accorsi sul posto per rimuovere i passeggeri dalle carrozze e curare i feriti, molti hanno riportato fratture, tagli e contusioni. Karel Havlicek, vice primo ministro ceco, ha dichiarato che uno dei due treni non si è fermato a un segnale di stop, segnalato poco prima del luogo dell'impatto.a Capri, un morto e 19 feritiAlle ore 11:30 di questa mattina un autista ha perso il controllo ...Ildell'tra Hamilton e ...

