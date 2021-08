Reale sulle contrade: “Candidati che ne parlano senza averle mai viste” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio Reale in merito alla questione contrade. “Che Benevento è una città in cui si vuole e si deve puntare forte sul turismo si è detto spesso, ed effettivamente di turisti negli ultimi giorni se ne vedono spesso: nel centro storico ovviamente, ma cosa ben più sorprendente, nelle contrade.Eh già, perché sono in tanti quelli che negli ultimi giorni vanno a spasso per le nostre contrade… scoprendole, perché non c’erano mai stati prima, e per questo si può parlare a tutti gli effetti di flussi turistici.Candidati che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonioin merito alla questione. “Che Benevento è una città in cui si vuole e si deve puntare forte sul turismo si è detto spesso, ed effettivamente di turisti negli ultimi giorni se ne vedono spesso: nel centro storico ovviamente, ma cosa ben più sorprendente, nelle.Eh già, perché sono in tanti quelli che negli ultimi giorni vanno a spasso per le nostre… scoprendole, perché non c’erano mai stati prima, e per questo si può parlare a tutti gli effetti di flussi turistici.che ...

