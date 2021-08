Rapina il taxista e gli ruba l'auto. Arrestato in tangenziale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rapina taxista

Il Giorno

Il 39enne aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il massimo consentito e in tasca le poche decine di euro, frutto della. Con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, ...Di fronte a quell'atteggiamento, ilha impugnato il telefono per chiamare la polizia: a ... Lo hanno arrestato per tentata. La donna, che invece era fuggita proprio durante la ...Ieri sera la polizia ha arrestato un 39enne pregiudicato milanese che aveva rapinato un tassista e poi era fuggito a bordo dell'"auto bianca". Lo ha riferito la questura del capoluogo lombardo, spiega ...Milano, 4 ago. (askanews) - Ieri sera la polizia ha arrestato un 39enne pregiudicato milanese che aveva rapinato un tassista e poi era fuggito a bordo dell'"auto bianca". Lo ha riferito la questura de ...