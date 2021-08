Rapid Vienna-Anorthosis (qual. Europa League, 5 agosto ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di mercoledì 4 agosto 2021) Mancano ancora due turni di qualificazione prima di poter dire di aver raggiunto la fase a gironi. La strada è ancora lunga dunque, e per il Rapid era iniziata in Champions ma le cose contro lo Sparta Praga sono andate male. Dovesse andar male anche stavolta, ci sarebbe sempre una chance di rifarsi nella Conference InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 4 agosto 2021) Mancano ancora due turni diificazione prima di poter dire di aver raggiunto la fase a gironi. La strada è ancora lunga dunque, e per ilera iniziata in Champions ma le cose contro lo Sparta Praga sono andate male. Dovesse andar male anche stavolta, ci sarebbe sempre una chance di rifarsi nella Conference InfoBetting: Scommesse Sportive e

