Rai – Venerato | “Tifosi del Napoli unici a pagare | così vengono penalizzati”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilgioca oggi l’amichevole contro il Wisla Cracovia, che può essere vista in pay per view attraverso Sky. Stessa cosa è accaduta anche per quella già disputata contro il Bayern Monaco. Le amichevoli a pagamento sono da sempre una prerogativa delche fa infuriare molti. Questa volta anche Ciro, giornalista della Rai, critica la decisione della società durante il suo intervento a Radio Goal: “Le amichevoli le farei vedere sempre gratis, sono sempre stato contrario. Perché un abbonato Sky tifoso deldeve pagarle? Il tifoso azzurro rispetto agli altri è penalizzato, nessuno ...

Secondo quanto rivelato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli da Ciro, esperto di mercato di Rai Sport, il futuro di Lorenzo Insigne a Napoli non è così certo. 'Al di là delle cifre che ...